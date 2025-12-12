СМИ: ЕС сохранит полномочия для использования российских активов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз сохранит чрезвычайные полномочия для решения вопроса с использованием замороженных активов РФ для помощи Украине до тех пор, пока не завершится украинский конфликт и Россия не предоставит компенсацию Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на юридический документ, к которому оно получило доступ.

В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Евросоюз намерен уже в пятницу достичь соглашения о продлении заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий, Еврокомиссия вскоре представит соответствующее предложение.

Politico напоминает со ссылкой на заявление датского председательства в Совете ЕС , сделанное в четверг, что послы стран ЕС передали чрезвычайные полномочия Еврокомиссии для того, чтобы удерживать 210 миллиардов евро замороженных активов РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине

"Новые чрезвычайные полномочия ЕС будут действовать до тех пор, пока Россия... не выплатит репарации Украине", - отмечает издание со ссылкой на юридический документ, который поддержали послы ЕС в четверг.

В документе также добавляется, что полномочия будут действовать до тех пор, пока не прекратится украинский конфликт.

Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.