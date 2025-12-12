Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЕС сохранит полномочия для использования российских активов - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/es-2061613992.html
СМИ: ЕС сохранит полномочия для использования российских активов
СМИ: ЕС сохранит полномочия для использования российских активов - РИА Новости, 12.12.2025
СМИ: ЕС сохранит полномочия для использования российских активов
Евросоюз сохранит чрезвычайные полномочия для решения вопроса с использованием замороженных активов РФ для помощи Украине до тех пор, пока не завершится... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:30:00+03:00
2025-12-12T11:30:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251212/ekspert-2061571117.html
https://ria.ru/20251203/aktivy-2059398139.html
https://ria.ru/20251212/tsb-2061581472.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
СМИ: ЕС сохранит полномочия для использования российских активов

Politico: ЕС сохранит полномочия для использования активов РФ для помощи Украине

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Евросоюз сохранит чрезвычайные полномочия для решения вопроса с использованием замороженных активов РФ для помощи Украине до тех пор, пока не завершится украинский конфликт и Россия не предоставит компенсацию Киеву, сообщает издание Politico со ссылкой на юридический документ, к которому оно получило доступ.
В четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что Евросоюз намерен уже в пятницу достичь соглашения о продлении заморозки российских активов с использованием чрезвычайных полномочий, Еврокомиссия вскоре представит соответствующее предложение.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС
Вчера, 08:10
Politico напоминает со ссылкой на заявление датского председательства в Совете ЕС, сделанное в четверг, что послы стран ЕС передали чрезвычайные полномочия Еврокомиссии для того, чтобы удерживать 210 миллиардов евро замороженных активов РФ до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине.
"Новые чрезвычайные полномочия ЕС будут действовать до тех пор, пока Россия... не выплатит репарации Украине", - отмечает издание со ссылкой на юридический документ, который поддержали послы ЕС в четверг.
В документе также добавляется, что полномочия будут действовать до тех пор, пока не прекратится украинский конфликт.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СМИ: ЕК готовит предложение по использованию активов России Киевом
3 декабря, 04:02
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ЦБ рассказал о механизмах защиты в случае конфискации ЕС российских активов
Вчера, 09:27
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала