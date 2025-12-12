Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" продолжит заниматься темой повышения МРОТ, заявил Медведев
16:12 12.12.2025
"Единая Россия" продолжит заниматься темой повышения МРОТ, заявил Медведев
Партия "Единая Россия" продолжит заниматься темой дальнейшего повышения МРОТ в России, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 12.12.2025
"Единая Россия" продолжит заниматься темой повышения МРОТ, заявил Медведев

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" продолжит заниматься темой дальнейшего повышения МРОТ в России, заявил председатель партии, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей, что почти на треть больше действующего прожиточного минимума.
"Очевидно, что на этом нельзя останавливаться, мы продолжим заниматься этой темой: и в рамках уже принятых решений, и в рамках анализа того, что будет происходить", - сказал Медведев в ходе заседания Генсовета партии.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Путин подписал закон об установлении МРОТ
28 ноября, 22:37
 
Общество Россия Дмитрий Медведев Единая Россия
 
 
