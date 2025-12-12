Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС - РИА Новости, 12.12.2025
08:10 12.12.2025 (обновлено: 08:11 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/ekspert-2061571117.html
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС - РИА Новости, 12.12.2025
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС
Ответ России на кражу ее активов в ЕС был бы жестким, но оправданным с точки зрения принципа взаимности, поделился оценкой в разговоре с РИА Новости... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T08:10:00+03:00
2025-12-12T08:11:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
g7
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Москва, Мария Захарова, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС

Экс-аналитик Геррейру: ответ России на кражу активов в ЕС был бы жестким

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ответ России на кражу ее активов в ЕС был бы жестким, но оправданным с точки зрения принципа взаимности, поделился оценкой в разговоре с РИА Новости экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.
"Было бы жестко, но оправдано с точки зрения взаимности, поскольку Россия принципиально не шла бы на односторонние действия, а ответила бы на враждебные действия группы государств - Евросоюза", - сказал собеседник, комментируя эту перспективу.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
00:48
По его оценке, например, при ответном изъятии активов европейских компаний в РФ, они фактически лишились бы не только собственности, но и доступа на российский рынок и рынки соседних государств через него.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия готовит меры на случай хищения активов в Европе, заявила Захарова
Вчера, 20:04
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
