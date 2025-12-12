Эксперт оценил ответ России на возможную кражу ее активов в ЕС

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Ответ России на кражу ее активов в ЕС был бы жестким, но оправданным с точки зрения принципа взаимности, поделился оценкой в разговоре с РИА Новости экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру.

По его оценке, например, при ответном изъятии активов европейских компаний в РФ, они фактически лишились бы не только собственности, но и доступа на российский рынок и рынки соседних государств через него.