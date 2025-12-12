ЕК уверена в законности своего предложения по финансированию Украины

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо, комментируя на брифинге в Брюсселе информацию об иске Центробанка России к депозитарию Euroclear из-за активов РФ, заявила, что уверена в законности своего предложения по использованию российских суверенных средств для финансирования Украины.