Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 12.12.2025 (обновлено: 16:00 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/efimov-2061691885.html
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове - РИА Новости, 12.12.2025
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове
В Москве выставили на торги право на реорганизацию более 4 гектаров земли в бывшей промзоне "Калошино" в районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:56:00+03:00
2025-12-12T16:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове

Ефимов: в Москве выставили на торги право на КРТ в районе Гольяново

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12дек — РИА Новости. В Москве выставили на торги право на реорганизацию более 4 гектаров земли в бывшей промзоне "Калошино" в районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект КРТ направлен на создание новых производств. Определенному по итогам торгов девелоперу предложат построить на четырех участках общей площадью 4,48 гектара 78,81 тысячи квадратных метров недвижимости промышленно-производственного назначения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что проект затронет территории на улицах Амурская, Бирюсинка и Иркутская. Его реализация позволит обеспечить 800 рабочих мест.
Ранее мэр города Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков в бывшей промзоне "Ленино".
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала