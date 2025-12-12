https://ria.ru/20251212/efimov-2061691885.html
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове - РИА Новости, 12.12.2025
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове
В Москве выставили на торги право на реорганизацию более 4 гектаров земли в бывшей промзоне "Калошино" в районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:56:00+03:00
2025-12-12T15:56:00+03:00
2025-12-12T16:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове
Ефимов: в Москве выставили на торги право на КРТ в районе Гольяново
МОСКВА, 12дек — РИА Новости. В Москве выставили на торги право на реорганизацию более 4 гектаров земли в бывшей промзоне "Калошино" в районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проект КРТ направлен на создание новых производств. Определенному по итогам торгов девелоперу предложат построить на четырех участках общей площадью 4,48 гектара 78,81 тысячи квадратных метров недвижимости промышленно-производственного назначения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что проект затронет территории на улицах Амурская, Бирюсинка и Иркутская. Его реализация позволит обеспечить 800 рабочих мест.
Ранее мэр города Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков в бывшей промзоне "Ленино".