Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: власти Москвы выставили на торги право на КРТ в Гольянове

МОСКВА, 12дек — РИА Новости. В Москве выставили на торги право на реорганизацию более 4 гектаров земли в бывшей промзоне "Калошино" в районе Гольяново, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Проект КРТ направлен на создание новых производств. Определенному по итогам торгов девелоперу предложат построить на четырех участках общей площадью 4,48 гектара 78,81 тысячи квадратных метров недвижимости промышленно-производственного назначения", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении указывается, что проект затронет территории на улицах Амурская, Бирюсинка и Иркутская. Его реализация позволит обеспечить 800 рабочих мест.