Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном - РИА Новости, 12.12.2025
14:40 12.12.2025
Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном
Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном - РИА Новости, 12.12.2025
Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном

Ефимов: в Москве выставили на торги проект КРТ в промзоне "Алтуфьевское Шоссе"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В Москве выставили на торги право на реорганизацию 14 гектаров земли в бывшей промзоне "Алтуфьевское Шоссе" по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Крупный проект предусматривает редевелопмент семи участков общей площадью 14,34 гектара. Инвестор, которого определят по итогам торгов, сможет построить там 296,6 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе более 146 тысяч квадратных метров жилья и около 150 тысяч квадратных метров объектов инфраструктуры", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что начальная цена лота составляет около 258,4 миллиона рублей, а сумма задатка – 51,67 миллиона рублей. Участники торгов должны иметь с своем портфеле реализованные проекты площадью не менее 29,68 тысячи квадратных метров за последние пять лет.
Также в пресс-релизе отмечается, что проект поможет сформировать 3,5 тысячи рабочих мест в районе Отрадное.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков в бывшей промзоне "Ленино".
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
