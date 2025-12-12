https://ria.ru/20251212/efimov-2061663516.html
Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном
12.12.2025
Ефимов: власти Москвы выставили на торги проект КРТ в Отрадном
В Москве выставили на торги право на реорганизацию 14 гектаров земли в бывшей промзоне "Алтуфьевское Шоссе" по программе комплексного развития территорий
2025-12-12T14:40:00+03:00
2025-12-12T14:40:00+03:00
2025-12-12T14:40:00+03:00
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В Москве выставили на торги право на реорганизацию 14 гектаров земли в бывшей промзоне "Алтуфьевское Шоссе" по программе комплексного развития территорий, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Крупный проект предусматривает редевелопмент семи участков общей площадью 14,34 гектара. Инвестор, которого определят по итогам торгов, сможет построить там 296,6 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе более 146 тысяч квадратных метров жилья и около 150 тысяч квадратных метров объектов инфраструктуры", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что начальная цена лота составляет около 258,4 миллиона рублей, а сумма задатка – 51,67 миллиона рублей. Участники торгов должны иметь с своем портфеле реализованные проекты площадью не менее 29,68 тысячи квадратных метров за последние пять лет.
Также в пресс-релизе отмечается, что проект поможет сформировать 3,5 тысячи рабочих мест в районе Отрадное.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков в бывшей промзоне "Ленино".