17:32 12.12.2025 (обновлено: 22:40 12.12.2025)
Народная программа подтвердит единство народов, заявили в "Единой России"
Народная программа подтвердит единство народов, заявили в "Единой России"
Народная программа "Единой России" станет подтверждением единства народов России, сказано в обращении партии к ее членам, сторонникам и согражданам. РИА Новости, 12.12.2025
Народная программа подтвердит единство народов, заявили в "Единой России"

Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев выступает на заседании в Москве
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев выступает на заседании в Москве
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев выступает на заседании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Народная программа "Единой России" станет подтверждением единства народов России, сказано в обращении партии к ее членам, сторонникам и согражданам.
"Предстоящий 2026-й президент объявил Годом единства народов России. В нем — сила нашего Отечества. Народная программа и победа "Единой России" на выборах в Государственную думу станут зримым подтверждением этого", — сказано в обращении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России
5 ноября, 21:05
 
