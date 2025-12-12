https://ria.ru/20251212/dzerzhinsk-2061718698.html
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.12.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной украинской агрессии в Дзержинске в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:17:00+03:00
2025-12-12T17:17:00+03:00
2025-12-12T17:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
горловка
иван приходько
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061533964.html
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, горловка, иван приходько, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Горловка, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Дзержинска в ДНР