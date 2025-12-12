Рейтинг@Mail.ru
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница - РИА Новости, 12.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 12.12.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной украинской агрессии в Дзержинске в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.12.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Дзержинска в ДНР

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате вооруженной украинской агрессии в Дзержинске в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в Telegram-канале.
Дзержинск (в 2016-м переименован киевскими властями в Торецк) - мощный укрепрайон ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Зеленский отказался выводить войска из ДНР
11 декабря, 22:45
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаГорловкаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
