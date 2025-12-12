Рейтинг@Mail.ru
08:00 12.12.2025
"Там творится ужас". Как девушек заманивают на "имидж-тусовки" в Дубае
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Анастасия Савенкова. Незабываемый отдых, большой доход и дорогие подарки — "имидж-вечеринки" в ОАЭ пользуются спросом среди девушек из постсоветских стран. Но вместо золотых гор они, как правило, получают только проблемы. Корреспондент РИА Новости разбиралась, как менеджеры заманивают моделей в "высокооплачиваемый бизнес" и чем это может обернуться.

"В лучшем случае отправят домой"

В марте 2025-го украинка Мария Ковальчук прилетела в ОАЭ для "эффектного контента". Собиралась оттуда отправиться в Таиланд, но на рейс опоздала.
Ее пригласили на вечеринку дети русскоговорящих бизнесменов. Но "крутая тусовка" в компании мажоров обернулась для OnlyFans-модели кошмаром.
После этой ночи Мария перестала выходить на связь. Через восемь дней ее нашли на обочине дороги в Дубае с переломами рук, ног и позвоночника, полностью обездвиженную. По словам матери, девушку жестоко пытали, в том числе сняли скальп.
© Фото : соцсети Марии КовальчукМария Ковальчук
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Фото : соцсети Марии Ковальчук
Мария Ковальчук
По итогам расследования дубайская полиция заявила, что Ковальчук "получила серьезные травмы после того, как в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты".
В поисках модели участвовал Николай А. (имя изменено по его просьбе) — известный менеджер имидж-тусовок.
На эти закрытые мероприятия состоятельные люди приглашают девушек для "красивой картинки", рассказывает он. На топовых вечеринках моделям платят от 1500 долларов за день. Они должны создавать приятную атмосферу, общаться с гостями, поддерживать их хорошее настроение.
Скриншот сообщения
Скриншот сообщения - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Скриншот сообщения
"Большинство из нас знают друг друга. Когда в Дубае пропала Ковальчук, мне написали через день. Я подключился, разослал информацию по своим источникам", — говорит он.
Николай поделился подробностями работы девушек в эскорте и тем, что происходит на закрытых вечеринках. "К шейху отбирают обычно полтора десятка моделей. На тусовке, если ему кто-то понравится, он может пожелать "продолжения" с ней. Начнешь выпендриваться — в лучшем случае отправят домой".
© соцсети Марии КовальчукМария Ковальчук
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© соцсети Марии Ковальчук
Мария Ковальчук
Девушек выбирают, как товар. Требования к внешности и возрасту высокие, у каждого свои правила. В телеграм-каналах сутенеры открыто публикуют параметры. После отклика на предложение нужно прислать анкету: фотографии с разных ракурсов, в том числе в нижнем белье, видео с модельной походкой. Иногда просят видео интимного характера. Гарантий, что оно не утечет в Сеть, никаких.
Например, для поездки к "королю Абу-Даби", как называет себя один из заказчиков, требуются "модели" возрастом до 21 года и ростом до 175 сантиметров. У девушки все должно быть натуральным — наращенные волосы, пластика лица и груди не годятся. В приоритете украинки и русские.
Скриншот сообщения
Скриншот сообщения - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Скриншот сообщения

"Рвут документы"

Прилетев, модели сдают медицинские анализы и на несколько дней отправляются на карантин. Если венерических заболеваний нет — добро пожаловать в объятия состоятельного покровителя.
По словам Николая, конкуренция на такие мероприятия большая. Однако не всегда все так красочно, как описывают менеджеры. Издевательства возможны не только со стороны заказчика, но и от других девушек. Наслушавшись историй про богатую жизнь фавориток шейха, модели вступают в борьбу между собой.
"Паспорта там забирают. Как нам объясняли — на хранение. Бывали ситуации, когда девушки из ненависти друг к другу рвали документы. Тогда вернуться домой гораздо сложнее", — признается участница имидж-тусовки.
© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки
Девственницы в особом почете. За невинность в среднем платят десять тысяч долларов. Некоторые шейхи предпочитают несовершеннолетних.
Эвелина (все имена девушек изменены) часто посещает имидж-вечеринки. На одной из них она заметила, что шейх выбирает для "продолжения" девочек 14-16 лет.
"Он любит совсем мелких (в плане возраста) и не тощих. Цена модели возрастает, если она невинна. Вообще, такое многие шейхи любят. К некоторым даже не попасть, если ты уже посещала ОАЭ. Это как клеймо: могла быть в эскорте", — объясняет она.
Заказчики порой настаивают и на групповом сексе, в том числе с несовершеннолетними. Особенно им нравится, когда приезжают несколько подруг.
Сейчас стали популярными так называемые туры, добавляет Николай. Стратегия примерно та же — девушку приглашают для "поддержания имиджа".
Одному из шейхов нужны модели до 25 лет. Рост любой, спортивное телосложение с пышными формами, натуральная внешность. Запрещены большие шрамы, наращенные волосы, пирсинг. Заказчик предпочитает естественность и невинность. Как утверждают менеджеры, секс необязателен. Модель имеет право отказаться.
Тем не менее в некоторых постах с подобными предложениями четко сформулировано: отказывать нельзя.
Скриншот сообщения
Скриншот сообщения - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Скриншот сообщения

"Избили и изнасиловали"

Вечеринки для богачей проводят не только в ОАЭ. Анна откликнулась на предложение поучаствовать в "создании имиджа" на мероприятии богатого заказчика в одной из стран СНГ в декабре 2024-го. Требовалось несколько красивых девушек, чтобы приятно провести вечер в приятном мужском обществе. Менеджер заверила: если клиентам кто-то понравится и они захотят "продолжения", можно спокойно отказаться и уехать. Вознаграждение — 1000 долларов, 30 процентов — организатору.
Приятный вечер закончился для девушек травмпунктом. Компания "приятных мужчин" сразу на них набросилась.
"Протесты не действовали. Нас брали силой. Меня швыряли по комнате, на крики о помощи никто не пришел", — вспоминает Анна.
© Getty Images / DarthArtАвтомобиль скорой помощи в Дубае
Автомобиль скорой помощи в Дубае - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / DarthArt
Автомобиль скорой помощи в Дубае
Вторая модель записала видео в туалете: вся в крови, она просит помочь, говорит, что их зверски изнасиловали несколько раз. Потом избили и выгнали. Менеджер не посочувствовала, наоборот, подняла комиссию до 50 процентов.
"Самый ужас происходит на таких турах. Есть менеджеры, которые не отвечают за действия заказчиков. Они могут знать про избиения и унижения, но молчат. Как правило, клиентов не проверяют — сотрудничают с первыми попавшимися", — уточняет московский менеджер.
Бывает, девушки думают, что приезжают к конкретному заказчику, а в итоге их пускают "на поток".

"Взяли в рабство"

Алиса вместе с пятью девушками отправилась на работу в Камбоджу от модельного агентства. Условия обсудили заранее: знакомятся с клиентами, вместе весело проводят время и получают 500-600 долларов в час. Девушки должны были провести там минимум месяц. Если захотят уехать раньше — билет за свой счет.
"Это оказался не заезд, а поток, где нас, как проституток, выставили перед мужчинами. Они вели себя ужасно. Как обезьяны, тыкали в нас пальцем", — возмущается Алиса.
Заплатили гораздо меньше, чем обещали. Когда модели собрались обратно, мужчины потребовали компенсацию за перелет. Такой суммы не было.
© Getty Images / benito_anuАэропорт в Камбодже
Аэропорт в Камбодже - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / benito_anu
Аэропорт в Камбодже
"Нас решили не отпускать, пока мы не покроем расходы. Просто взяли в рабство", — говорит Алиса.
Поиздевавшись над девушками какое-то время, их все же отпустили. С билетами до дома помогли знакомые.
Николай А. подтвердил: недобросовестные менеджеры нередко допускали подобное. А порой и вовсе устраивали между собой настоящие войны.
"Чтобы убрать конкурентов, нанимали мужчин, которые приезжали на заказ к девушкам, где их специально избивали, унижали, рвали паспорта, брили налысо. Все снимали на камеру и выкладывали в интернет", — утверждает он.
Такие менеджеры работают и сейчас. Они стараются скрывать свои "косяки": меняют контакты, регистрируются под другими именами и продолжают "бизнес".
Девушки в погоне за легкими деньгами часто не проверяют информацию о тех, с кем собираются сотрудничать. Но красивая картинка в социальных сетях не всегда близка к реальности. А желание прикоснуться к богатой жизни через "продажу себя" состоятельным покровителям нередко приводит к трагедии.
 
