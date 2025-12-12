Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех

"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека, следовавшие в автомашине Toyota Prius Alpha получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель-женщина и пассажирка автомобиля скончались на месте. Еще одна пассажирка от полученных травм скончалась в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.