Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех - РИА Новости, 12.12.2025
03:16 12.12.2025
Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех
Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех - РИА Новости, 12.12.2025
Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех
Число погибших в аварии с участием двух автомобилей и трактора в Приморье выросло до трех, на виновника аварии, водителя грузовика, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T03:16:00+03:00
2025-12-12T03:16:00+03:00
происшествия
владивосток
находка
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
toyota corolla
владивосток
находка
происшествия, владивосток, находка, министерство внутренних дел рф (мвд россии), toyota corolla
Происшествия, Владивосток, Находка, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Toyota Corolla
Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех

Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех, возбуждено дело

© Полиция ПриморьяПоследствия ДТП с трактором и иномарками в Приморье, где погибло три человека
Последствия ДТП с трактором и иномарками в Приморье, где погибло три человека - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Полиция Приморья
Последствия ДТП с трактором и иномарками в Приморье, где погибло три человека
ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Число погибших в аварии с участием двух автомобилей и трактора в Приморье выросло до трех, на виновника аварии, водителя грузовика, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД РФ.
Накануне полиция сообщила, что в районе 15 километра автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный 39-летний водитель грузовика Isuzu Elf не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор, который от удара выехал на левую полосу попутного движения и столкнулся с Toyota Prius Alpha. Погибли женщина-водитель и пассажир Toyota Prius Alpha, еще один пассажир госпитализирован. В соцсетях распространилось видео: на дороге разбросаны часть бампера, мелкие детали автомобиля. У одной иномарки раскурочен и смят капот, неподалеку виден трактор, возле легковушки лежат два накрытых тела.
"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека, следовавшие в автомашине Toyota Prius Alpha получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель-женщина и пассажирка автомобиля скончались на месте. Еще одна пассажирка от полученных травм скончалась в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В отношении 39-летнего водителя грузовика решается вопрос об избрании меры пресечения.
