Число погибших в ДТП с трактором в Приморье выросло до трех

ВЛАДИВОСТОК, 12 дек - РИА Новости. Число погибших в аварии с участием двух автомобилей и трактора в Приморье выросло до трех, на виновника аварии, водителя грузовика, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное УМВД РФ.
Накануне полиция сообщила, что в районе 15 километра автодороги Владивосток - Находка - порт Восточный 39-летний водитель грузовика Isuzu Elf не выдержал безопасную дистанцию и врезался в трактор, который от удара выехал на левую полосу попутного движения и столкнулся с Toyota Prius Alpha. Погибли женщина-водитель и пассажир Toyota Prius Alpha, еще один пассажир госпитализирован. В соцсетях распространилось видео: на дороге разбросаны часть бампера, мелкие детали автомобиля. У одной иномарки раскурочен и смят капот, неподалеку виден трактор, возле легковушки лежат два накрытых тела.
"В результате дорожно-транспортного происшествия три человека, следовавшие в автомашине Toyota Prius Alpha получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель-женщина и пассажирка автомобиля скончались на месте. Еще одна пассажирка от полученных травм скончалась в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В отношении 39-летнего водителя грузовика решается вопрос об избрании меры пресечения.
