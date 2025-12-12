Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за неделю сбили 1756 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 12.12.2025
Силы ПВО за неделю сбили 1756 украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
россия
черное море
вооруженные силы украины
безопасность, сша, россия, черное море, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средства ПВО за неделю сбили 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 1756 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ, сообщило министерств обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пять управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1756 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, добавили в Минобороны РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 102 178 БПЛА, 639 зенитных ракетных комплексов, 26 506 танков и других боевых бронированных машин, 1630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 857 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 863 единицы специальной военной автомобильной техники, подчеркнули в ведомстве.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Россия, Черное море, Вооруженные силы Украины
 
 
