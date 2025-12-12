Одна из ответчиков по иску Долиной злоупотребляет спиртным

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Одна из ответчиков по иску певицы Ларисы Долиной о взыскании незаконного обогащения в рамках дела об афере с ее квартирой заявила, что не помнит, как оформляла банковскую карту и передавала ли ее кому-либо, так как периодически злоупотребляет спиртным, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Из протокола допроса свидетеля Быстровой М.А. следует, что она не помнит, чтобы оформляла банковскую карту… и кому-либо (карту - ред.) передавала. Тем не менее может допустить, что, находясь в алкогольном опьянении, кто-то мог ее попросить оформить банковскую карту. Она периодически злоупотребляет спиртными напитками", - сказано в документах.

Суд отнесся к данным доводам критически. По решению суда с Маргариты Быстровой в пользу Долиной взыскали 7,5 миллионов рублей неосновательного обогащения и за пользование чужими денежными средствами за период с апреля 2024 по январь 2025 года в размере более одного миллиона рублей.

Всего с десяти ответчиков в пользу Долиной суд взыскал 62,7 миллиона рублей.

Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.