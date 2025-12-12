Посольство Украины в России получило 15-й иск из-за долгов за коммуналку

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Суд в Москве в январе рассмотрит очередной иск "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) о взыскании долга за коммуналку с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.

Это уже 15-й иск МОЭК к посольству Украины с 2022 года, он был подан 5 декабря. Сумма исковых требований - более 2,4 миллиона рублей. Основания исковых требований не уточняются. Но во всех предыдущих исках компания взыскивала задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой за очередной период.

"Принять исковое заявление и возбудить производство по делу… Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 29 января 2026 года... в случае неявки сторон и отсутствия их заявлений с возражениями… дело будет рассмотрено по существу 29 января 2026 года", - говорится в документах.

Предыдущий иск МОЭК к посольству Украины в Москве был подан 11 ноября, он оставлен без движения до 30 декабря для устранения недостатков - истец не приложил доказательства уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику. Сумма требований по этому иску также более 2,4 миллиона рублей. Устранить недостатки МОЭК должна до 30 декабря.

Еще один иск МОЭК к посольству Украины в России - о взыскании более 3,6 миллиона рублей - суд рассмотрит 15 января.