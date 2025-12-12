Рейтинг@Mail.ru
Посольство Украины в России получило 15-й иск из-за долгов за коммуналку - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/dolg-2061567351.html
Посольство Украины в России получило 15-й иск из-за долгов за коммуналку
Посольство Украины в России получило 15-й иск из-за долгов за коммуналку - РИА Новости, 12.12.2025
Посольство Украины в России получило 15-й иск из-за долгов за коммуналку
Суд в Москве в январе рассмотрит очередной иск "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) о взыскании долга за коммуналку с посольства Украины в... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T07:10:00+03:00
2025-12-12T07:10:00+03:00
россия
в мире
украина
москва
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21067/34/210673440_0:119:2000:1244_1920x0_80_0_0_60abf05b2be52cb819662f986c49ac52.jpg
https://ria.ru/20251209/ukraina-2060703043.html
https://ria.ru/20251205/rossija-2059936665.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21067/34/210673440_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_3b41ac9bb9cd6e4f195dcc272ccffe61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, украина, москва, моэк
Россия, В мире, Украина, Москва, МОЭК
Посольство Украины в России получило 15-й иск из-за долгов за коммуналку

РИА Новости: посольство Украины в России получило 15-й иск от МОЭК из-за долгов

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПосольство Украины
Посольство Украины - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Посольство Украины . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Суд в Москве в январе рассмотрит очередной иск "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК) о взыскании долга за коммуналку с посольства Украины в России, не функционирующего с 2022 года, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.
Это уже 15-й иск МОЭК к посольству Украины с 2022 года, он был подан 5 декабря. Сумма исковых требований - более 2,4 миллиона рублей. Основания исковых требований не уточняются. Но во всех предыдущих исках компания взыскивала задолженность и пени по заключенным в 2009 году договорам снабжения теплом и горячей водой за очередной период.
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Названа сумма, которую Украина во вторник должна заплатить МВФ по долгам
9 декабря, 02:23
"Принять исковое заявление и возбудить производство по делу… Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 29 января 2026 года... в случае неявки сторон и отсутствия их заявлений с возражениями… дело будет рассмотрено по существу 29 января 2026 года", - говорится в документах.
Предыдущий иск МОЭК к посольству Украины в Москве был подан 11 ноября, он оставлен без движения до 30 декабря для устранения недостатков - истец не приложил доказательства уплаты госпошлины и направления копии иска ответчику. Сумма требований по этому иску также более 2,4 миллиона рублей. Устранить недостатки МОЭК должна до 30 декабря.
Еще один иск МОЭК к посольству Украины в России - о взыскании более 3,6 миллиона рублей - суд рассмотрит 15 января.
Остальные иски были полностью удовлетворены, с украинского посольства в пользу МОЭК взыскано свыше 40 миллионов рублей.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долги других стран перед Россией достигли максимума с 1998 года
5 декабря, 04:05
 
РоссияВ миреУкраинаМоскваМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала