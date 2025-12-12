Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 12.12.2025
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове - РИА Новости, 12.12.2025
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове
Российские подразделения группировки "Центр" в течение недели освободили населенный пункт Ровное, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове... РИА Новости, 12.12.2025
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове

ВС РФ освободили Ровное и продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове

Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в течение недели освободили населенный пункт Ровное, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове и зачистку в Светлом и Гришино в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ
"В течение недели подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Ровное Донецкой Народной Республики, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в населенных пунктах Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
