Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" в течение недели освободили населенный пункт Ровное, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове и зачистку в Светлом и Гришино в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ