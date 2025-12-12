https://ria.ru/20251212/dnr-2061632133.html
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове - РИА Новости, 12.12.2025
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове
Российские подразделения группировки "Центр" в течение недели освободили населенный пункт Ровное, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в Димитрове... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:38:00+03:00
2025-12-12T12:38:00+03:00
2025-12-12T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
димитров
светлый
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_efba8ec63aefb66f325d47165bd2ad52.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
светлый
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059419945_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a16e0406eb760a42e5a5e77a004e215f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
димитров, светлый, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Светлый, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Центра" продолжают уничтожать боевиков ВСУ, окруженных в Димитрове
ВС РФ освободили Ровное и продолжают уничтожать ВСУ в Димитрове