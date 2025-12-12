https://ria.ru/20251212/dnr-2061590652.html
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 12.12.2025
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили антенну управления украинскими БПЛА, станцию Starlink и блиндаж с... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:05:00+03:00
2025-12-12T10:05:00+03:00
2025-12-12T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили станцию Starlink и блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили антенну управления украинскими БПЛА, станцию Starlink и блиндаж с живой силой противника в районе Константиновки в ДНР, сообщает Минобороны России.
"Экипажи беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили и поразили антенну управления БПЛА, а также антенну спутниковой связи Starlink, что лишило противника возможности координировать работу беспилотников и взаимодействие между подразделениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно огневые расчёты артиллерии нанесли точечный удар по укреплению противника.
"Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 обнаружил блиндаж с живой силой противника. Первым же попаданием укрытие было уничтожено вместе с находившимися там боевиками", - добавили в ведомстве.