ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили антенну управления украинскими БПЛА, станцию Starlink и блиндаж с живой силой противника в районе Константиновки в ДНР, сообщает Минобороны России.

"Экипажи беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили и поразили антенну управления БПЛА, а также антенну спутниковой связи Starlink, что лишило противника возможности координировать работу беспилотников и взаимодействие между подразделениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно огневые расчёты артиллерии нанесли точечный удар по укреплению противника.