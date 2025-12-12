Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:05 12.12.2025
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили антенну управления украинскими БПЛА, станцию Starlink и блиндаж с... РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
константиновка
донецкая народная республика
безопасность, константиновка, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ под Константиновкой

ВС России уничтожили станцию Starlink и блиндаж с живой силой ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск совместно с артиллеристами уничтожили антенну управления украинскими БПЛА, станцию Starlink и блиндаж с живой силой противника в районе Константиновки в ДНР, сообщает Минобороны России.
"Экипажи беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили и поразили антенну управления БПЛА, а также антенну спутниковой связи Starlink, что лишило противника возможности координировать работу беспилотников и взаимодействие между подразделениями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что параллельно огневые расчёты артиллерии нанесли точечный удар по укреплению противника.
"Расчёт 122-миллиметровой гаубицы Д-30 обнаружил блиндаж с живой силой противника. Первым же попаданием укрытие было уничтожено вместе с находившимися там боевиками", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
