Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове - РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T07:25:00+03:00
2025-12-12T07:25:00+03:00
2025-12-12T08:37:00+03:00
димитров
донецкая народная республика
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове в ДНР.
На опубликованных кадрах видно, как бросившие оружие солдаты с поднятыми руками идут навстречу бойцам 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко, сражающимся в составе группировки войск "Центр".
Как заявил один из пленных, командование ВСУ бросило его на убой. Осознав приближающуюся гибель, военный понял, что у него есть единственный шанс сохранить жизнь — сложить оружие.
"Разрозненные группы формирований ВСУ, изолированные подразделениями группировки от всех видов обеспечения в Димитрове
, продолжают нести потери", — отметили в Минобороны.
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов
доложил Владимиру Путину об освобождении всей южной части Димитрова. Бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.
Как отметил президент, Киев не позволил подразделениям ВСУ, блокированным в районах Димитрова и на восточном берегу реки Оскол, прекратить сопротивление и сдаться, чем обрек их фактически на уничтожение.
Красноармейск и Димитров составляют единую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.
Путину доложили о взятии Красноармейска первого декабря.