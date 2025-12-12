Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове - РИА Новости, 12.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 12.12.2025 (обновлено: 08:37 12.12.2025)
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове - РИА Новости, 12.12.2025
Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове в ДНР. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
валерий герасимов
владимир путин
димитров
донецкая народная республика
димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Валерий Герасимов, Владимир Путин

Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове

© РИА НовостиСдача украинских военных в плен в Димитрове
Сдача украинских военных в плен в Димитрове - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости
Сдача украинских военных в плен в Димитрове
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове в ДНР.
На опубликованных кадрах видно, как бросившие оружие солдаты с поднятыми руками идут навстречу бойцам 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко, сражающимся в составе группировки войск "Центр".
Как заявил один из пленных, командование ВСУ бросило его на убой. Осознав приближающуюся гибель, военный понял, что у него есть единственный шанс сохранить жизнь — сложить оружие.
"Разрозненные группы формирований ВСУ, изолированные подразделениями группировки от всех видов обеспечения в Димитрове, продолжают нести потери", — отметили в Минобороны.
Западные СМИ рассказали, к чему привела потеря Красноармейска Украиной
Вчера, 12:56
Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении всей южной части Димитрова. Бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.
Как отметил президент, Киев не позволил подразделениям ВСУ, блокированным в районах Димитрова и на восточном берегу реки Оскол, прекратить сопротивление и сдаться, чем обрек их фактически на уничтожение.

Красноармейск и Димитров составляют единую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Путину доложили о взятии Красноармейска первого декабря.
