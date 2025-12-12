Минобороны показало сдачу в плен украинских военных в Димитрове

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных в Димитрове в ДНР.

На опубликованных кадрах видно, как бросившие оружие солдаты с поднятыми руками идут навстречу бойцам 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко, сражающимся в составе группировки войск "Центр".

Как заявил один из пленных, командование ВСУ бросило его на убой. Осознав приближающуюся гибель, военный понял, что у него есть единственный шанс сохранить жизнь — сложить оружие.

"Разрозненные группы формирований ВСУ, изолированные подразделениями группировки от всех видов обеспечения в Димитрове , продолжают нести потери", — отметили в Минобороны.

Накануне начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении всей южной части Димитрова. Бои идут в центре, на севере и северо-востоке города.

Как отметил президент, Киев не позволил подразделениям ВСУ, блокированным в районах Димитрова и на восточном берегу реки Оскол, прекратить сопротивление и сдаться, чем обрек их фактически на уничтожение.

Красноармейск и Димитров составляют единую агломерацию. Это был важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области.

Путину доложили о взятии Красноармейска первого декабря.