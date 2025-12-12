"Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольное оставление части", — сказал собеседник агентства.

Офис генпрокурора Украины ранее убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства. В российских силовых структурах связали это с огромным числом случаев бегства из подразделений противника в последние месяцы.