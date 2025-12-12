МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Солдаты 72-й бригады ВСУ массово дезертируют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольное оставление части", — сказал собеседник агентства.
Офис генпрокурора Украины ранее убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства. В российских силовых структурах связали это с огромным числом случаев бегства из подразделений противника в последние месяцы.
В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей армии до февраля 2022 года.
Численность ВСУ до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского ее увеличили до 361 тысячи.
В начале ноября украинское издание NV сообщало со ссылкой на данные генпрокуратуры ,что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части превысило 311 тысяч.
