Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные массово дезертируют в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 12.12.2025 (обновлено: 09:36 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/dezertiry-2061582519.html
Украинские военные массово дезертируют в Харьковской области
Украинские военные массово дезертируют в Харьковской области - РИА Новости, 12.12.2025
Украинские военные массово дезертируют в Харьковской области
Солдаты 72-й бригады ВСУ массово дезертируют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T06:34:00+03:00
2025-12-12T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:218:3000:1906_1920x0_80_0_0_591ec9a0ead97bbd8eedcaf449015da1.jpg
https://ria.ru/20250812/vsu-2034711784.html
https://ria.ru/20251205/unichtozhenie-2059945690.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050846629_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_de5b1dff7ad3e030bed4e63d43c0f2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины

Украинские военные массово дезертируют в Харьковской области

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Солдаты 72-й бригады ВСУ массово дезертируют в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Командование ВСУ продолжает пытаться привлечь к обороне подразделения 72-й отдельной механизированной бригады, однако после поступления приказа на выдвижение в зону боевых действий большая часть подразделений исчезает в самовольное оставление части", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
ВСУ в Сумской области записали пропавших без вести в дезертиры
12 августа, 07:08
Офис генпрокурора Украины ранее убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства. В российских силовых структурах связали это с огромным числом случаев бегства из подразделений противника в последние месяцы.
В начале декабря депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что число дезертиров на Украине превысило численность всей армии до февраля 2022 года.
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Харьковской области уничтожили пункты запуска БПЛА ВСУ дальнего действия
5 декабря, 06:38

Численность ВСУ до 1 февраля 2022 года составляла 261 тысячу человек, после чего указом Владимира Зеленского ее увеличили до 361 тысячи.

В начале ноября украинское издание NV сообщало со ссылкой на данные генпрокуратуры ,что количество открытых уголовных дел на Украине о дезертирстве и самовольном оставлении части превысило 311 тысяч.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала