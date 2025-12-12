Рейтинг@Mail.ru
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области
Тверская область
 
17:00 12.12.2025
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области
В деревне Дубровка Бологовского округа Тверской области газифицирован детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.12.2025
тверская область
виталий королев
газпром
дубровка
виталий королев, газпром, дубровка
Тверская область, Виталий Королев, Газпром, Дубровка
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области

Детский сад газифицирован в деревне Дубровка Тверской области

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В деревне Дубровка Бологовского округа Тверской области газифицирован детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Газификацию детского сада провели специалисты "Газпром газораспределение Тверь". Для этого построен газопровод протяженностью 46 метров, смонтирована теплогенераторная установка с котлом мощностью 32 киловатт.
Газифицированный детский сад посещают ребята в возрасте от 1,5 до семи лет из деревень Дубровка, Угрево и поселка Березайка. Перевод на газ позволит повысить качество теплоснабжения в учреждении и снизить затраты на горячее водоснабжение и отопление.
Подключение к газу социально значимых объектов – приоритетное для региона направление в рамках программы газификации Верхневолжья, которая реализуется при участии компании "Газпром". В ноябре временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев и заместитель председателя правления – начальник департамента ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в областном правительстве обсудили проект программы на 2026-2030 годы.
В Тверской области продолжается работа по газификации жилых домов и социальных объектов.
Новый учебно-производственный класс открылся в колледже в Тверской области
10 декабря, 16:39
10 декабря, 16:39
 
Тверская область Виталий Королев Газпром Дубровка
 
 
