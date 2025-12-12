Детский сад газифицирован в деревне Тверской области

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В деревне Дубровка Бологовского округа Тверской области газифицирован детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Газификацию детского сада провели специалисты "Газпром газораспределение Тверь". Для этого построен газопровод протяженностью 46 метров, смонтирована теплогенераторная установка с котлом мощностью 32 киловатт.

Газифицированный детский сад посещают ребята в возрасте от 1,5 до семи лет из деревень Дубровка, Угрево и поселка Березайка. Перевод на газ позволит повысить качество теплоснабжения в учреждении и снизить затраты на горячее водоснабжение и отопление.

Подключение к газу социально значимых объектов – приоритетное для региона направление в рамках программы газификации Верхневолжья, которая реализуется при участии компании "Газпром". В ноябре временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев и заместитель председателя правления – начальник департамента ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в областном правительстве обсудили проект программы на 2026-2030 годы.