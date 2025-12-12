https://ria.ru/20251212/detskiy-sad-2061712569.html
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области - РИА Новости, 12.12.2025
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области
В деревне Дубровка Бологовского округа Тверской области газифицирован детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:00:00+03:00
2025-12-12T17:00:00+03:00
2025-12-12T17:00:00+03:00
тверская область
виталий королев
газпром
дубровка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061707689_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_1a1afa7f9334d0b469c4236c491419d5.jpg
https://ria.ru/20251210/kolledzh-2061169345.html
дубровка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061707689_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_83e3ab8eeae5434f82728359e9282a96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий королев, газпром, дубровка
Тверская область, Виталий Королев, Газпром, Дубровка
Детский сад газифицирован в деревне Тверской области
Детский сад газифицирован в деревне Дубровка Тверской области
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В деревне Дубровка Бологовского округа Тверской области газифицирован детский сад, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Газификацию детского сада провели специалисты "Газпром газораспределение Тверь". Для этого построен газопровод протяженностью 46 метров, смонтирована теплогенераторная установка с котлом мощностью 32 киловатт.
Газифицированный детский сад посещают ребята в возрасте от 1,5 до семи лет из деревень Дубровка, Угрево и поселка Березайка. Перевод на газ позволит повысить качество теплоснабжения в учреждении и снизить затраты на горячее водоснабжение и отопление.
Подключение к газу социально значимых объектов – приоритетное для региона направление в рамках программы газификации Верхневолжья, которая реализуется при участии компании "Газпром". В ноябре временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев и заместитель председателя правления – начальник департамента ПАО "Газпром" Виталий Маркелов в областном правительстве обсудили проект программы на 2026-2030 годы.
В Тверской области продолжается работа по газификации жилых домов и социальных объектов.