Для хищения денег Долиной использовались десять банковских счетов - РИА Новости, 12.12.2025
Шоубиз
 
05:06 12.12.2025
Для хищения денег Долиной использовались десять банковских счетов
Народная артистка РФ Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них перечислены десять расчетных счетов, которые принадлежали ответчикам по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела об афере с квартирой певицы. Судом были истребованы банковские документы по этим счетам, говорится в материалах.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Профайлер внезапно удалил разбор интервью Долиной. Что он там увидел
Вчера, 15:59
Суд по иску вынес решение в пользу Долиной, взыскав в пользу артистки 62,7 миллиона рублей.
"Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана", - следует из документов.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Долина продавала квартиру в центре Москвы по цене ниже кадастровой
Вчера, 16:19
Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Что нашли у Долиной: новые подробности дела
Вчера, 12:09
 
Шоубиз Москва Россия Лариса Долина Дело о квартире Долиной
 
 
