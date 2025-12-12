Для хищения денег Долиной использовались десять банковских счетов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них перечислены десять расчетных счетов, которые принадлежали ответчикам по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела об афере с квартирой певицы. Судом были истребованы банковские документы по этим счетам, говорится в материалах.

Суд по иску вынес решение в пользу Долиной , взыскав в пользу артистки 62,7 миллиона рублей.

"Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана", - следует из документов.

Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.

По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.