В доме эксперта по делу Карапетяна провели обыск

"Эти два признака обязательно должны были присутствовать в качестве аргумента не только для ареста Самвела Карапетяна, но и инициирования уголовного преследования. Вчера был проведен обыск в квартире одного из экспертов в области лингвистики. Удивительно то, что суд удовлетворил подобное ходатайство. Следственная группа из 53 человек не знает, чем заняться, и обыскивает дома экспертов. 53 профессиональных следователя пять месяцев ведут предварительное следствие", - заявил адвокат.