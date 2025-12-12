В доме эксперта по делу Карапетяна провели обыск

ЕРЕВАН, 12 дек - РИА Новости. Силовики в Армении провели в рамках дела предпринимателя Самвела Карапетяна обыск в доме эксперта-лингвиста, сообщил журналистам адвокат бизнесмена Аршак Варданян.
По его словам, эксперты однозначно утверждают, что в словах Карапетяна о готовности защитить церковь "по-нашему" нет никакого призыва, тем более призыва к насилию.
Власти Армении ничего не добьются репрессиями, заявил Карапетян
19 ноября, 16:59
"Эти два признака обязательно должны были присутствовать в качестве аргумента не только для ареста Самвела Карапетяна, но и инициирования уголовного преследования. Вчера был проведен обыск в квартире одного из экспертов в области лингвистики. Удивительно то, что суд удовлетворил подобное ходатайство. Следственная группа из 53 человек не знает, чем заняться, и обыскивает дома экспертов. 53 профессиональных следователя пять месяцев ведут предварительное следствие", - заявил адвокат.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он также сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Сторонники Карапетяна заявили об отсутствии в Армении правосудия
18 ноября, 13:55
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Движение Карапетяна намерено отстранить от власти партию Пашиняна
18 октября, 18:15