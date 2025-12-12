Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги рассмотрят в Москве - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 12.12.2025 (обновлено: 13:43 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/delo-2061645802.html
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги рассмотрят в Москве
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги рассмотрят в Москве - РИА Новости, 12.12.2025
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги рассмотрят в Москве
Уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины, а также ее помощника Александра Пасунько рассмотрят в Москве, такое решение РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:32:00+03:00
2025-12-12T13:43:00+03:00
москва
россия
сочи
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007413782_0:224:3243:2048_1920x0_80_0_0_5d94b6ec23c32eb3caedfc5bb49ecaef.jpg
https://ria.ru/20251203/sud-2059476661.html
https://ria.ru/20251209/krasnoyarsk-2060744126.html
https://ria.ru/20251211/zaderzhanie-2061274767.html
москва
россия
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007413782_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_9aa8a3d28d98cb5b682eac4b2bbcaa6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, сочи, генеральная прокуратура рф, происшествия
Москва, Россия, Сочи, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги рассмотрят в Москве

РИА Новости: дело экс-мэра Сочи Копайгородского рассмотрят в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Копайгородский
Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Алексей Копайгородский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины, а также ее помощника Александра Пасунько рассмотрят в Москве, такое решение принял Верховный Суд РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Передать данное уголовное дело для рассмотрения в Мещанский районный суд города Москвы", - огласил решение судья.
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в суде. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Экс-губернатора Фургала приговорили к 23 годам по второму делу
3 декабря, 12:20
В пятницу Верховный суд РФ определил территориальную подсудность рассмотрения данного дела.
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили об утверждении обвинительного заключения и направлении дела супругов в Верховный суд РФ.
Копайгородский обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Копайгородской вменяется часть 5 статьи 33 часть 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), пункт "б" части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере), часть 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью). Пасунько - часть 2 статьи 309 УК РФ (подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).
Владислав Логинов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
По делу экс-мэра Красноярска проходят 12 человек
9 декабря, 10:22
По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Чтобы легализовать похищенное, участки были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.
В Генпрокуратуре отметили, что с марта 2022 по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства Копайгородские легализовали, приобретя недвижимость.
По версии следствия, в сентябре 2024 года Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через Пасунько, она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.
Копайгородские находятся под стражей в Москве. Изначально пребывавшая под домашним арестом Копайгородская попала в СИЗО после того, как следствие выяснило, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу.
Одновременно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры России к Копайгородскому и аффилированным лицам.
Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Экс-глава администрации Арсе прокомментировала его задержание
11 декабря, 05:18
 
МоскваРоссияСочиГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала