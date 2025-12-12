Дело экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги рассмотрят в Москве

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, его супруги Янины, а также ее помощника Александра Пасунько рассмотрят в Москве, такое решение принял Верховный Суд РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Передать данное уголовное дело для рассмотрения в Мещанский районный суд города Москвы", - огласил решение судья.

В пятницу Верховный суд РФ определил территориальную подсудность рассмотрения данного дела.

Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили об утверждении обвинительного заключения и направлении дела супругов в Верховный суд РФ.

Копайгородский обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Копайгородской вменяется часть 5 статьи 33 часть 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), пункт "б" части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), пункт "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере), часть 2 статьи 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью). Пасунько - часть 2 статьи 309 УК РФ (подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Чтобы легализовать похищенное, участки были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.

В Генпрокуратуре отметили, что с марта 2022 по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства Копайгородские легализовали, приобретя недвижимость.

По версии следствия, в сентябре 2024 года Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через Пасунько, она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.

Копайгородские находятся под стражей в Москве . Изначально пребывавшая под домашним арестом Копайгородская попала в СИЗО после того, как следствие выяснило, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу.