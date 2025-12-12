Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл возбудили дело после смертельного ДТП со школьным автобусом
12:15 12.12.2025
В Марий Эл возбудили дело после смертельного ДТП со школьным автобусом
В Марий Эл возбудили дело после смертельного ДТП со школьным автобусом - РИА Новости, 12.12.2025
В Марий Эл возбудили дело после смертельного ДТП со школьным автобусом
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Марий Эл после ДТП со школьным автобусом, в результате которого погибли три человека, сообщило РИА Новости, 12.12.2025
происшествия
россия
моркинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://ria.ru/20251211/dtp-2061523051.html
россия
моркинский район
происшествия, россия, моркинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Моркинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл возбудили дело после смертельного ДТП со школьным автобусом

СК возбудил дело после смертельного ДТП со школьным автобусом в Марий Эл

Последствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл
Последствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Госавтоинспекция Марий Эл
Последствия столкновении легкового автомобиля со школьным автобусом в Марий Эл
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Марий Эл после ДТП со школьным автобусом, в результате которого погибли три человека, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем 11 декабря на 72-73-м километре автодороги "Звенигово - Шелангер - Морки" в Моркинском районе произошло столкновение легкового автомобиля со школьным автобусом. Во время ДТП детей в школьном автобусе не было. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, один из которых несовершеннолетний.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебная автотехническая и судебные медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Белоруссии вынесли приговор виновнику гибели россиян в ДТП
11 декабря, 21:02
 
ПроисшествияРоссияМоркинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
