В Марий Эл возбудили дело после смертельного ДТП со школьным автобусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Марий Эл после ДТП со школьным автобусом, в результате которого погибли три человека, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, днем 11 декабря на 72-73-м километре автодороги "Звенигово - Шелангер - Морки" в Моркинском районе произошло столкновение легкового автомобиля со школьным автобусом. Во время ДТП детей в школьном автобусе не было. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, один из которых несовершеннолетний.
"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебная автотехническая и судебные медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия", - говорится в сообщении.
