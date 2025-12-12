Рейтинг@Mail.ru
Источник: Разин покинул Россию сразу после возбуждения против него дела
01:17 12.12.2025 (обновлено: 05:57 12.12.2025)
Источник: Разин покинул Россию сразу после возбуждения против него дела
россия
флорида
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
россия, флорида, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Россия, Флорида, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, обвиняемый в мошенничестве, покинул Россию сразу после возбуждения против него уголовного дела, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Он уехал сразу после возбуждения дела", — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщал агентству, что Разин живет во Флориде.
Уголовное дело в отношении Разина возбуждено по факту присвоения денежных средств, которые должны быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова (автора песен "Ласкового мая") за исполнение песен. По данным следствия, Разин долгое время использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег как правообладатель музыкальных произведений. Заочно обвинение ему предъявлено по части 4 статьи 159 УК ("Мошенничество в особо крупном размере"), санкция статьи предусматривает до десяти лет колонии.
Потерпевшей по делу признана вдова поэта.
Кроме того, как сообщал РИА Новости источник, Разину могут добавить еще один эпизод мошенничества из-за поддельного договора с певцом Юрием Шатуновым.
МВД объявило Разина в розыск.
РоссияФлоридаАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
