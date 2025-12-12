В Красноярском крае священник задержал дебошира, разгромившего шесть машин

По данным главка, на шум и срабатывающие сигнализации стали выходить владельцы автомобилей, неизвестный начал убегать. Задержать его удалось члену общественного совета при МО МВД России "Шарыповский" протоиерею Павлу Фролову, он также выбежал на улицу, получив уведомления в приложении об ударе по автомобилю его родственницы.