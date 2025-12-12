Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае священник задержал дебошира, разгромившего шесть машин
09:47 12.12.2025
В Красноярском крае священник задержал дебошира, разгромившего шесть машин
В Красноярском крае священник задержал дебошира, разгромившего шесть машин

КРАСНОЯРСК, 12 дек - РИА Новости. Священник из Шарыпово Красноярского края задержал пьяного дебошира, который разгромил шесть машин на парковке, используя вырванную скамейку и урну с автобусной остановки, сообщает краевой главк МВД.
"Ранним утром 4 декабря в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в пятом микрорайоне города (Шарыпово - ред.) неизвестный испортил шесть машин, стоящих на автопарковке. Как выяснилось, дебошир внезапно начал прыгать по машинам, бить стекла руками и ногами, а затем вырвал из автобусной остановки скамью и урну и уже с помощью них портил автомобили", - говорится в сообщении.
По данным главка, на шум и срабатывающие сигнализации стали выходить владельцы автомобилей, неизвестный начал убегать. Задержать его удалось члену общественного совета при МО МВД России "Шарыповский" протоиерею Павлу Фролову, он также выбежал на улицу, получив уведомления в приложении об ударе по автомобилю его родственницы.
"Полицейские установили личность задержанного - им оказался местный житель 2006 года рождения. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог пояснить, с какой целью портил чужое имущество", - добавили в ведомстве.
Как отметили в краевом ГУ МВД, в отношении дебошира возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждение имущества (часть 2 статьи 167 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уточняется, что помочь пресечь преступление помог еще один владелец пострадавшего автомобиля.
В Сочи дебошира сняли с рейса
8 декабря, 18:11
 
