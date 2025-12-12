МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Киевский режим скрывает данные о потерях в зоне СВО ради собственной выгоды, пишет Rebelion.
"Украинский режим скрывает эту информацию, чтобы сохранить иностранную помощь и не допустить, чтобы общественность узнала о существующих серьезных проблемах, таких как истощение ресурсов страны, растущая нехватка личного состава в воинских частях, повсеместный провал плана мобилизации, полный крах экономики, огромный долг и массовый отток населения, бегущего от военной службы" — говорится в материале.
По мнению автора статьи, именно из-за этого киевский режим приостанавливал обмен пленными, который проводился в течение 2025 года.
Кроме того, в статье отмечается, что украинская система обмена пленными основана на принципе социально-политической сегрегации, что свидетельствует о широко распространенной коррупции в стране. По словам автора материала, Киев уделяет первостепенное внимание освобождению лидеров, идеологов и боевиков из элитных националистических группировок.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
