"Полных крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 12.12.2025
"Полных крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
"Полных крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 12.12.2025
"Полных крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО
Киевский режим скрывает данные о потерях в зоне СВО ради собственной выгоды, пишет Rebelion. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
владимир зеленский
сергей лавров
мирный план сша по украине
киев
россия
украина
в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, мирный план сша по украине, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине, Владимир Путин
"Полных крах". На Западе набросились на Киев из-за произошедшего в зоне СВО

Rebelion: киевский режим скрывает данные о потерях ради собственной выгоды

© AP Photo / Leo Correa Украинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Киевский режим скрывает данные о потерях в зоне СВО ради собственной выгоды, пишет Rebelion.
"Украинский режим скрывает эту информацию, чтобы сохранить иностранную помощь и не допустить, чтобы общественность узнала о существующих серьезных проблемах, таких как истощение ресурсов страны, растущая нехватка личного состава в воинских частях, повсеместный провал плана мобилизации, полный крах экономики, огромный долг и массовый отток населения, бегущего от военной службы" — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Западе набросились на Зеленского из-за происходящего в зоне СВО
Вчера, 10:01
По мнению автора статьи, именно из-за этого киевский режим приостанавливал обмен пленными, который проводился в течение 2025 года.
Кроме того, в статье отмечается, что украинская система обмена пленными основана на принципе социально-политической сегрегации, что свидетельствует о широко распространенной коррупции в стране. По словам автора материала, Киев уделяет первостепенное внимание освобождению лидеров, идеологов и боевиков из элитных националистических группировок.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Армия разваливается": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
8 декабря, 02:08
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
