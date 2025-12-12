Рейтинг@Mail.ru
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион - РИА Новости, 12.12.2025
13:25 12.12.2025 (обновлено: 13:27 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/chislo-2061643610.html
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за неделю до начала программы превысило миллион, такие данные приводит нейросеть... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:25:00+03:00
2025-12-12T13:27:00+03:00
россия
владимир путин
сбербанк россии
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
россия, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион

На прямую линию с Путиным поступили более миллиона обращений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за неделю до начала программы превысило миллион, такие данные приводит нейросеть Сбербанка GigaChat, которая занимается обработкой обращений.
"Всего обращений 1 001 732", - говорится в данных нейросети, которые были приведены в пятницу эфире "России 24".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
В Саратове начали проверку после жалобы на прямую линию Путина
10 декабря, 18:01
 
РоссияВладимир ПутинСбербанк РоссииИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Политика
 
 
