https://ria.ru/20251212/chislo-2061643610.html
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион - РИА Новости, 12.12.2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
Число обращений граждан на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным за неделю до начала программы превысило миллион, такие данные приводит нейросеть... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T13:25:00+03:00
2025-12-12T13:25:00+03:00
2025-12-12T13:27:00+03:00
россия
владимир путин
сбербанк россии
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_46d6e29cb076b6a993394673f2e8db60.jpg
https://ria.ru/20251210/sk-2061196633.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990208131_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_445fb56d3405dd64ddb5788378c74a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025, политика
Россия, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Политика
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило миллион
На прямую линию с Путиным поступили более миллиона обращений