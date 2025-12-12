Рейтинг@Mail.ru
Более 700 юных специалистов поучаствовали в кейсовом чемпионате "Россетей"
13:51 12.12.2025
Более 700 юных специалистов поучаствовали в кейсовом чемпионате "Россетей"
Более 700 юных специалистов поучаствовали в кейсовом чемпионате "Россетей"
россети
москва
Новости
Более 700 юных специалистов поучаствовали в кейсовом чемпионате "Россетей"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Более 700 молодых инженеров, ИТ‑специалистов, экономистов и представителей других профессий в составе 150 команд приняли участие в первом чемпионате группы "Россети" по решению кейсов, сообщает пресс-служба электросетевого холдинга.
Мероприятие прошло в научно-техническом центре Группы в Москве. Специалисты решали задачи, связанные с обеспечением надежной и безопасной работы энергообъектов в условиях неблагоприятной погоды, незаконных вмешательств и кибератак, а также при подключении к сети крупных потребителей, солнечных и ветроэлектростанций.
"Такой масштабный чемпионат в группе "Россети" проходит впервые. Это не просто соревнование, а отличная площадка для развития ключевых качеств современного специалиста: умения мыслить нестандартно, подходить к задачам комплексно и предлагать конкретные рабочие решения. Что не менее важно – здесь молодые сотрудники могли взаимодействовать в кросс‑функциональных командах, брать на себя лидерство. Такое сочетание продвигает инженерную мысль и инновации", – отметил заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов, его слова приводит пресс-служба.
Победителем стала команда "Импульс Белогорья", представляющая компанию "Россети Центр". Серебро завоевала команда "Нон‑стоп" ("Россети Ленэнерго"), бронзу – команда "Достойная смена" (Центральное предприятие МЭС Урала). Финалу предшествовали региональные этапы, которые прошли в рамках шести территориальных кластеров. Лучшие команды представили свои проекты на очных защитах в Саратове, Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Санкт‑Петербурге и Красноярске, где и были определены финалисты.
 
Владимир Харитонов
Москва
Россети
 
 
