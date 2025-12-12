Более 700 юных специалистов поучаствовали в кейсовом чемпионате "Россетей"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Более 700 молодых инженеров, ИТ‑специалистов, экономистов и представителей других профессий в составе 150 команд приняли участие в первом чемпионате группы "Россети" по решению кейсов, сообщает пресс-служба электросетевого холдинга.

Мероприятие прошло в научно-техническом центре Группы в Москве. Специалисты решали задачи, связанные с обеспечением надежной и безопасной работы энергообъектов в условиях неблагоприятной погоды, незаконных вмешательств и кибератак, а также при подключении к сети крупных потребителей, солнечных и ветроэлектростанций.

"Такой масштабный чемпионат в группе "Россети" проходит впервые. Это не просто соревнование, а отличная площадка для развития ключевых качеств современного специалиста: умения мыслить нестандартно, подходить к задачам комплексно и предлагать конкретные рабочие решения. Что не менее важно – здесь молодые сотрудники могли взаимодействовать в кросс‑функциональных командах, брать на себя лидерство. Такое сочетание продвигает инженерную мысль и инновации", – отметил заместитель генерального директора – руководитель аппарата ПАО "Россети" Владимир Харитонов, его слова приводит пресс-служба.