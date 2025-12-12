https://ria.ru/20251212/chelyabinsk-2061597582.html
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом - РИА Новости, 12.12.2025
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
Женщина и 4-летний ребенок погибли, 6-летний мальчик госпитализирован, по предварительным данным, после отравления бытовым газом в жилом доме в поселке... РИА Новости, 12.12.2025
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
В Челябинской области женщина и 4-летний ребенок погибли от отравления газом