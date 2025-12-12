Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
10:24 12.12.2025
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом
Женщина и 4-летний ребенок погибли, 6-летний мальчик госпитализирован, по предварительным данным, после отравления бытовым газом в жилом доме в поселке...
происшествия
россия
челябинская область
варненский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
челябинская область
варненский район
происшествия, россия, челябинская область, варненский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Варненский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области женщина и ребенок погибли от отравления газом

В Челябинской области женщина и 4-летний ребенок погибли от отравления газом

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек – РИА Новости. Женщина и 4-летний ребенок погибли, 6-летний мальчик госпитализирован, по предварительным данным, после отравления бытовым газом в жилом доме в поселке Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, ночью 12 декабря в квартире жилого дома на улице Южная в поселке Ракитный Варненского района найдены тела 65-летней женщины и 4-летней девочки, 6-летний мальчик госпитализирован в тяжёлом состоянии в медучреждение. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать отравление бытовым газом.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователем СК устанавливаются все обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении.
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьВарненский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
