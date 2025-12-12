https://ria.ru/20251212/chasy-2061602749.html
В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов
В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов - РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов
Мошенники обманули несовершеннолетнюю девушку и заставили ее передать для "учета" коллекцию дорогих часов ее родителей в подмосковном Одинцово, полиция... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:38:00+03:00
2025-12-12T10:38:00+03:00
2025-12-12T10:38:00+03:00
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/99/1485289930_0:236:4501:2767_1920x0_80_0_0_560f54e265f6f74dd5f4881120b420c2.jpg
https://ria.ru/20251014/moshenniki-2048182598.html
https://ria.ru/20250930/moshenniki-2045275613.html
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148528/99/1485289930_248:0:4252:3003_1920x0_80_0_0_09a1b57ebf776f1946e567afe8ce4aa9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), татьяна петрова, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Татьяна Петрова, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов
В Подмосковье мошенники заставили 17-летнюю девушку передать часы ее родителей
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мошенники обманули несовершеннолетнюю девушку и заставили ее передать для "учета" коллекцию дорогих часов ее родителей в подмосковном Одинцово, полиция задержала одного из курьеров, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Установлено, что на телефон 17-летней местной жительнице позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из СМС-сообщения для получения посылки. После предоставления данных, с девушкой связались неизвестные, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора
и правоохранительных органов. Они ложно обвинили ее в совершении переводов на территорию Украины
и сообщили об угрозе уголовного преследования", - сказала Петрова
.
Она добавила, что злоумышленники под предлогом отправки декларации заставили девушку по видеосвязи показать ценности, которые есть в доме, и, увидев коллекцию дорогих наручных часов, приказали передать их якобы для учета. Сначала подросток передала две пары часов курьеру в Одинцово
и еще семь - другому посыльному уже в Москве
.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого, выполнявшего роль одного из "курьеров". Мужчина сообщил, что похищенные семь часов он получил от другого посыльного и сдал ценности в ломбард. Вырученные за украшения средства в размере 8,5 миллионов рублей курьер передал сообщнику по указанию анонимных работодателей. За работу правонарушитель получил 100 тысяч рублей", - рассказала Петрова.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех соучастников данного преступления", - заключила Петрова.