В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов - РИА Новости, 12.12.2025
10:38 12.12.2025
В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов
В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов
Мошенники обманули несовершеннолетнюю девушку и заставили ее передать для "учета" коллекцию дорогих часов ее родителей в подмосковном Одинцово, полиция... РИА Новости, 12.12.2025
В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов

В Подмосковье мошенники заставили 17-летнюю девушку передать часы ее родителей

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мошенники обманули несовершеннолетнюю девушку и заставили ее передать для "учета" коллекцию дорогих часов ее родителей в подмосковном Одинцово, полиция задержала одного из курьеров, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
"Установлено, что на телефон 17-летней местной жительнице позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из СМС-сообщения для получения посылки. После предоставления данных, с девушкой связались неизвестные, выдавая себя за сотрудников Роскомнадзора и правоохранительных органов. Они ложно обвинили ее в совершении переводов на территорию Украины и сообщили об угрозе уголовного преследования", - сказала Петрова.
14 октября, 14:27
В Москве 16-летняя девушка отдала мошенникам более 12 миллионов рублей
14 октября, 14:27
Она добавила, что злоумышленники под предлогом отправки декларации заставили девушку по видеосвязи показать ценности, которые есть в доме, и, увидев коллекцию дорогих наручных часов, приказали передать их якобы для учета. Сначала подросток передала две пары часов курьеру в Одинцово и еще семь - другому посыльному уже в Москве.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого, выполнявшего роль одного из "курьеров". Мужчина сообщил, что похищенные семь часов он получил от другого посыльного и сдал ценности в ломбард. Вырученные за украшения средства в размере 8,5 миллионов рублей курьер передал сообщнику по указанию анонимных работодателей. За работу правонарушитель получил 100 тысяч рублей", - рассказала Петрова.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Фигурант заключен под стражу.
"В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех соучастников данного преступления", - заключила Петрова.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ГД рассказали о новой схеме мошенничества с "подарками" на день рождения
30 сентября, 04:09
 
