В Подмосковье мошенники похитили у подростка коллекцию дорогих часов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мошенники обманули несовершеннолетнюю девушку и заставили ее передать для "учета" коллекцию дорогих часов ее родителей в подмосковном Одинцово, полиция задержала одного из курьеров, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого, выполнявшего роль одного из "курьеров". Мужчина сообщил, что похищенные семь часов он получил от другого посыльного и сдал ценности в ломбард. Вырученные за украшения средства в размере 8,5 миллионов рублей курьер передал сообщнику по указанию анонимных работодателей. За работу правонарушитель получил 100 тысяч рублей", - рассказала Петрова.