РЭЦ привез в Китай российские бренды модной одежды - РИА Новости, 12.12.2025
16:27 12.12.2025 (обновлено: 16:33 12.12.2025)
РЭЦ привез в Китай российские бренды модной одежды
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) организовал гастрономическое шоу и модный показ на площадке посольства России в Пекине, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) организовал гастрономическое шоу и модный показ на площадке посольства России в Пекине, говорится в сообщении РЭЦ.
"Первое мероприятие Discover Russia прошло в Пекине 12 декабря. Гастрономическое шоу и модный показ на площадке посольства России организовал Российский экспортный центр. Каждая коллекция отражала ценности национального бренда "Сделано в России". Это высокое качество, аутентичность, самобытность регионов и богатое культурное наследие", - сказано в сообщении.
Российские дизайнеры уже оставили свой след на мировой модной арене, отметила глава РЭЦ Вероника Никишина. "Мы знаем эти имена, модные дома, они на слуху у наших зарубежных партнеров. Сегодня мировой рынок захватывают представители нового поколения модных брендов – наша гордость и пример того, как даже из маленького отечественного локального производства можно вырасти в узнаваемый в мире бренд. Молодые дизайнеры умело переосмысляют на современный лад уникальное российское наследие. Черпают вдохновение в русском искусстве, архитектуре и живописи", – прокомментировала она.
"Мы добрые соседи – живем много веков бок о бок. В Китае хорошо знают и российскую культуру, и литературу, и музыку, и историю, и географию. Но никогда на территории Посольства не проводилось мероприятия, подобного сегодняшнему", – заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китае Игорь Моргулов.
Авторские коллекции одежды и аксессуаров представили наиболее динамичные модные дома, заключается в сообщении.
 
