ПВО сбила 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, семь из них - над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
