ПВО сбила 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 12.12.2025
ПВО сбила 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами
ПВО сбила 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, семь из них - над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в пятницу. РИА Новости, 12.12.2025
ПВО сбила 47 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Минобороны: средства ПВО сбили 47 дронов ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, семь из них - над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"Двенадцатого декабря с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 БПЛА – над территорией Тульской области, семь БПЛА – над территорией Московского региона, семь БПЛА – над территорией Орловской области, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над территорией Брянской области, три БПЛА – над территорией Калужской области, два БПЛА – над территорией Курской области, один БПЛА – над территорией Нижегородской области и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - сообщили в российском оборонном ведомстве.
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
3 декабря, 18:07
3 декабря, 18:07
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
