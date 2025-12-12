Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области уничтожили два БПЛА
10:20 12.12.2025
В Калужской области уничтожили два БПЛА
Два БПЛА уничтожены над Боровским районом Калужской области, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.12.2025
безопасность, калужская область, боровский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Калужская область, Боровский район, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области уничтожили два БПЛА

Над Боровским районом Калужской области сбили два беспилотника

© Фото : Правительство Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Правительство Калужской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над Боровским районом Калужской области, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Минобороны РФ сообщало об уничтожении одного БПЛА над Калужской области утром в пятницу.
"Сегодня утром силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Боровского муниципального округа. На месте работает оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Калужской области уничтожили три беспилотника
11 декабря, 13:34
 
БезопасностьКалужская областьБоровский районВладислав ШапшаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
