https://ria.ru/20251212/bpla-2061595389.html
В Калужской области уничтожили два БПЛА
В Калужской области уничтожили два БПЛА - РИА Новости, 12.12.2025
В Калужской области уничтожили два БПЛА
Два БПЛА уничтожены над Боровским районом Калужской области, предварительно пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T10:20:00+03:00
2025-12-12T10:20:00+03:00
2025-12-12T10:20:00+03:00
безопасность
калужская область
боровский район
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0cc9bab21c25e68bf046bdc4f3a812ba.jpg
https://ria.ru/20251211/dron-2061360701.html
калужская область
боровский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591270602_86:0:1793:1280_1920x0_80_0_0_36321191be701b2345ab257d3fdfbe63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калужская область, боровский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Калужская область, Боровский район, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области уничтожили два БПЛА
Над Боровским районом Калужской области сбили два беспилотника