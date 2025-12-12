Над девятью регионами и Черным морем за ночь сбили 90 БПЛА

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили 90 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Бойцы ликвидировали:
- 63 БПЛА — в Брянской области;
- восемь — в Ярославской;
- четыре — в Московском регионе;
- по три — в Смоленской, Тверской областях и над акваторией Черного моря;
- по два — в Тамбовской и Тульской областях;
- по одному — в Орловской и Ростовской.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщал, что при отражении атаки БПЛА на многоквартирный дом в Твери пострадали семь человек, включая ребенка. Жильцов эвакуировали, в пункте временного размещения находятся 22 человека, включая пятерых детей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.