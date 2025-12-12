Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила три беспилотника в Смоленской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 12.12.2025
ПВО уничтожила три беспилотника в Смоленской области
ПВО уничтожила три беспилотника в Смоленской области - РИА Новости, 12.12.2025
ПВО уничтожила три беспилотника в Смоленской области
Средствами РЭБ подавлены три беспилотника в Смоленской области, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщает губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
смоленская область
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила три беспилотника в Смоленской области

Силы ПВО уничтожили три БПЛА в Смоленской области

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Средствами РЭБ подавлены три беспилотника в Смоленской области, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, сообщает губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне, наш регион вновь подвергся атаке украинских БПЛА. Средствами РЭБ Министерства обороны России подавлены три беспилотника", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на местах происшествий.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области
05:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
