После атаки БПЛА в Твери в больнице остаются четыре человека

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Три взрослых и один ребенок остаются в больнице после ЧП в Твери, где отражали атаку БПЛА, угрозы их жизням нет, сообщает правительство Тверской области.
В ночь на пятницу врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей.
"В настоящее время в больницах находится трое взрослых и один ребенок, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизням нет. Остальные жители получили первую медицинскую помощь и от госпитализации отказались", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что перед профильными министерствами поставлена задача на личном контроле держать все обращения жителей.