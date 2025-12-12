https://ria.ru/20251212/bpla-2061561938.html
ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области
Атака БПЛА отражена ночью в Ростове, Таганроге и Верхнедонском районе, пострадавших нет, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 12.12.2025
