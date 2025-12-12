https://ria.ru/20251212/bpla-2061557595.html
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки - РИА Новости, 12.12.2025
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки
В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди, жильцов эвакуируют, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:16:00+03:00
2025-12-12T04:16:00+03:00
2025-12-12T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тверь
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061587394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c34816529d70a70d1ee026efe9f22a9.jpg
https://ria.ru/20251212/tver-2061563706.html
https://ria.ru/20251212/opasnost-2061556806.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061587394_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cff0dca8b78d21a5c82299b97caf60bd.jpg
Момент прилета дрона ВСУ по жилому дому в Твери
Момент прилета дрона ВСУ по жилому дому в Твери
2025-12-12T04:16
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь, виталий королев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тверь, Виталий Королев
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки
При отражении атаки БПЛА на многоквартирный дом в Твери пострадали люди