Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:16 12.12.2025 (обновлено: 10:08 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/bpla-2061557595.html
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки - РИА Новости, 12.12.2025
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки
В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди, жильцов эвакуируют, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T04:16:00+03:00
2025-12-12T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
тверь
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061587394_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6c34816529d70a70d1ee026efe9f22a9.jpg
https://ria.ru/20251212/tver-2061563706.html
https://ria.ru/20251212/opasnost-2061556806.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент прилета дрона ВСУ по жилому дому в Твери
Момент прилета дрона ВСУ по жилому дому в Твери
2025-12-12T04:16
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061587394_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cff0dca8b78d21a5c82299b97caf60bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тверь, виталий королев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Тверь, Виталий Королев
При атаке БПЛА в Твери пострадали жильцы многоэтажки

При отражении атаки БПЛА на многоквартирный дом в Твери пострадали люди

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди, жильцов эвакуируют, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев, его слова приводит Telegram-канал правительства региона.
«
"В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди", — сказал Королев.
Мужчина звонит по телефону - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Твери после отражения атаки БПЛА запустили горячую линию
06:16
В больницы доставили шесть взрослых и ребенка, позднее трех взрослых выписали.
Жильцов дома эвакуировали, им предоставят необходимую помощь. В пункте временного размещения находятся 22 человека, включая пятерых детей.
На месте ЧП развернули оперштаб. Врио губернатора поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, по результатам которого будет принято решение о возможности возвращения жильцов в квартиры или предоставления им временного жилья.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Дагестане объявили опасность атаки БПЛА
04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияТверьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала