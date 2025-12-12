https://ria.ru/20251212/bpla-2061552657.html
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 12.12.2025
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
москва
РИА Новости
РИА Новости
происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву