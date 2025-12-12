https://ria.ru/20251212/bpla-2061548245.html
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 12.12.2025
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА снята в Сочи, сообщил глава города Андрей Прошунин.
специальная военная операция на украине
сочи
сочи
Новости
В Сочи отменили угрозу атаки БПЛА
На территории города Сочи отменили угрозу атаки БПЛА