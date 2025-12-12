https://ria.ru/20251212/bpl-2061768717.html
Украинский дрон повредил жилой дом в Горловке
Украинский дрон повредил жилой дом в Горловке - РИА Новости, 12.12.2025
Украинский дрон повредил жилой дом в Горловке
Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате атаки беспилотника украинских войск по Калининскому району Горловки в пятницу, сообщили в управлении... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T22:00:00+03:00
2025-12-12T22:00:00+03:00
2025-12-12T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
калининский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, калининский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон повредил жилой дом в Горловке
Дрон ВСУ повредил многоквартирный жилой дом в Горловке