Журналист забил тревогу из-за случившегося с Зеленским - РИА Новости, 12.12.2025
09:31 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/bouz-2061582018.html
Журналист забил тревогу из-за случившегося с Зеленским
Журналист забил тревогу из-за случившегося с Зеленским - РИА Новости, 12.12.2025
Журналист забил тревогу из-за случившегося с Зеленским
Владимир Зеленский оказался в опасном положении из-за разногласий ЕС и США по урегулированию конфликта на Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:31:00+03:00
2025-12-12T09:31:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
украина
нато
евросоюз
мирный план сша по украине
Владимир Зеленский
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский оказался в опасном положении из-за разногласий ЕС и США по урегулированию конфликта на Украине, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Зеленский сейчас находится в эпицентре все более опасной борьбы внутри НАТО", — говорится в публикации.
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского
08:00
Он добавил, что глава киевского режима сейчас выполняет все приказы своих европейских хозяев.

Обсуждение мирного плана США
На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".

В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
02:45
 
