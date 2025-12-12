Рейтинг@Mail.ru
Большинство россиян наслышаны об истории с квартирой Долиной, показал опрос
12:03 12.12.2025 (обновлено: 12:13 12.12.2025)
Большинство россиян наслышаны об истории с квартирой Долиной, показал опрос
Большинство россиян наслышаны об истории с квартирой Долиной, показал опрос
Большинство россиян наслышаны об истории с квартирой Долиной, показал опрос

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Большинство (87%) россиян хорошо знают или наслышаны об истории с продажей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной и последующим решением суда об отмене сделки, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
Почти половина (48%) респондентов слышали о недавней истории с продажей квартиры Долиной и последующим решением суда об отмене сделки, но без подробностей, 39% хорошо знают об этой истории, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте АЦ ВЦИОМ.
Решение суда признать сделку недействительной и вернуть квартиру певице поддерживают 15% опрошенных, 67% ответили, что скорее не поддерживают решение, в результате которого покупатель квартиры Полина Лурье осталась без денег.
Восемь из десяти (80%) россиян не планируют в ближайшие несколько лет покупать квартиру или другую недвижимость, 18% скорее планируют. Среди тех, кто планирует купить недвижимость, 62% опасаются того, что продавец сможет аннулировать сделку через суд, а деньги не вернут.
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 декабря 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
