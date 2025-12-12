Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии общего режим, попала в десятый отряд женской исправительной колонии №1, который считается привилегированным, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, такой статус он получил из-за якобы более легких условий труда по сравнению с другими подразделениями колонии.