Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии - РИА Новости, 12.12.2025
11:08 12.12.2025
Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии
Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии общего режим, попала в десятый отряд женской исправительной колонии №1, который считается... РИА Новости, 12.12.2025
москва
россия
елена блиновская
московский городской суд
москва
россия
москва, россия, елена блиновская, московский городской суд
Москва, Россия, Елена Блиновская, Московский городской суд
Елену Блиновскую распределили в десятый привилегированный отряд ИК-1

Блогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии общего режим, попала в десятый отряд женской исправительной колонии №1, который считается привилегированным, сообщает Telegram-канал Baza.
"Елену Блиновскую отправили в "блатной" отряд в женской ИК-1 Владимирской области", — говорится в материале.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд взыскал в конкурсную массу Блиновской 15 миллионов рублей
11 декабря, 06:19
По данным канала, такой статус он получил из-за якобы более легких условий труда по сравнению с другими подразделениями колонии.
Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.

В начале марта "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок , назначенный Блиновской до четырех лет шести месяцев.
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд признал, что Блиновская вложила в бизнес мужа 200 миллионов рублей
10 декабря, 17:00
 
МоскваРоссияЕлена БлиновскаяМосковский городской суд
 
 
