Блиновская попала в привилегированный отряд в колонии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Елена Блиновская, приговоренная к пяти годам колонии общего режим, попала в десятый отряд женской исправительной колонии №1, который считается привилегированным, сообщает Telegram-канал Baza.
"Елену Блиновскую отправили в "блатной" отряд в женской ИК-1 Владимирской области", — говорится в материале.
По данным канала, такой статус он получил из-за якобы более легких условий труда по сравнению с другими подразделениями колонии.
Блогера задержали в апреле 2023-го. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Позднее суд признал ее банкротом.
В начале марта "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом на сумму миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Блиновскую обвинили в легализации доходов и незаконном обороте средств, при этом ее освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
В октябре 2025 года Мосгорсуд снизил срок , назначенный Блиновской до четырех лет шести месяцев.
