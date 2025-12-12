Защиту Блиновской не уведомили о ее этапировании в колонию

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Защиту Елены Блиновской не уведомили о ее этапировании в колонию, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Сальникова.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Блиновскую направили в колонию во Владимирской области и распределили в 10 отряд, считающийся у заключенных привилегированным, так как у арестанток там якобы самая лёгкая работа.
"Нас не уведомили об этапировании", - сказала она.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 лет.