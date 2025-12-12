Рейтинг@Mail.ru
Благовещенск применил передовой опыт городов в украшении к Новому году
Амурская область
Амурская область
 
10:29 12.12.2025
Благовещенск применил передовой опыт городов в украшении к Новому году
Благовещенск применил передовой опыт городов в украшении к Новому году - РИА Новости, 12.12.2025
Благовещенск применил передовой опыт городов в украшении к Новому году
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил опыт Благовещенска, который в украшении города к Новому году использовал опыт передовых городов России, и... РИА Новости, 12.12.2025
благовещенск
2025
Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Новый год
Благовещенск применил передовой опыт городов в украшении к Новому году

Благовещенск применил передовой опыт городов России в украшении к Новому году

Набережная реки Амур в Благовещенске
Набережная реки Амур в Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил опыт Благовещенска, который в украшении города к Новому году использовал опыт передовых городов России, и поручил применить эту практику в следующем году для муниципалитетов, сообщает правительство региона.
Глава Приамурья провел совещание по подготовке региона к Новому году. Как отметил мэр областной столицы Олег Имамеев, город полностью украшен, установлены световые декоративные конструкции, оформлены фасады зданий и прилегающих территорий.
"В этом году Благовещенск был украшен к Новому году к 1 декабря. Это опыт передовых городов России. Расширение временных границ праздника, яркое оформление улиц — все это дает хороший результат: формирует комфортную городскую среду и создает праздничное настроение у людей. В следующем году нужно применить эту практику во всех районах области, начать заблаговременную подготовку к Новому году во всех муниципалитетах", – отметил Орлов.
Самые массовые праздничные мероприятия в этом году пройдут в парке Дружбы и на территории "Трибуна Холл". Новшествами для горожан и гостей Благовещенска стала тюбинговая горка. Также впервые на катке "Трибуна Холл" состоится ледовое шоу по мотивам сказки "Конёк-Горбунок".
Новогодние мероприятия стартовали в Приамурье ещё в ноябре с областной акции "С Днём рождения, Дед Мороз!", главный зимний волшебник получил около 500 поздравлений. В начале декабря учреждения культуры отправились на гастроли по области. Резиденции амурского Деда Мороза будут работать в Доме Котельникова И.А. и на туристической базе "Заимка".
Губернаторские елки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей из семей участников СВО, одаренных детей в сфере культуры в этом году пройдут 19, 24 и 26 декабря.
Всего областными учреждениями культуры и искусства запланировано более 360 новогодних мероприятий. Ожидается, что их посетят более 40 тысяч амурчан.
Помимо этого, большая программа ждет и ценителей активного отдыха. Для любителей покататься на коньках в регионе подготовят 141 хоккейную коробку и 51 каток. Только в Благовещенске для массового катания планируется к заливке 34 ледовых площадки, 11 из которых будут размещены на территориях общеобразовательных школ и вузов. Самый большой каток — на стадионе "Амур". Он уже начал работу. Также в регионе будут работать 14 лыжных трасс, 8 лыжных баз, 3 горнолыжных спуска, уточнили в правительстве.
Глава Приамурья исполнит новогодние желания маленьких амурчан
Амурская областьБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Новый год
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
