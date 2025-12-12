Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка"

Сервис работает на всех тарифах без ограничений и доступен уже в бесплатной версии "Виртуального помощника". Настроить его можно через мобильное приложение Билайна (12+) версии 5.28 и старше в разделе "Моя безопасность"/"Виртуальный помощник". Для этого необходимо либо найти в списке звонков нужный и добавить его в "Белый список", либо перейти к "Белому списку" в настройках и выбрать номера вручную.

"В последнее время в России на законодательном уровне был установлен целый ряд ограничений, направленных на защиту граждан от телефонного спама. В частности, бизнес обязали маркировать свои звонки — теперь оператор может не доводить до адресатов вызовы без маркировки. Эта и другие меры затрудняют задачу спамерам, однако способны создавать неудобства клиентам, которые из-за них могут пропустить важный вызов от компании, учреждения или проверенного специалиста (например, врача). "Белый список" Билайна позволяет снять вероятность блокировки действительно важного звонка и убрать противоречие между соображениями безопасности и комфорта", - сказал директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор.