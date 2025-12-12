https://ria.ru/20251212/bilayn-2061487266.html
Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка"
Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка" - РИА Новости, 12.12.2025
Клиенты Билайна смогут защитить важные звонки с помощью "Белого списка"
Билайн запустил сервис "Белый список" для звонков, которые клиент хочет получать гарантированно, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 12.12.2025
билайн
вымпелком
мобильная связь
технологии
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Новости
ru-RU
Билайн, ВымпелКом, мобильная связь, Технологии
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Билайн запустил сервис "Белый список" для звонков, которые клиент хочет получать гарантированно, сообщает пресс-служба оператора.
В персональный белый список можно добавить до 20 номеров — в том числе коротких и международных, принадлежащих людям, организациям и службам.
Сервис работает на всех тарифах без ограничений и доступен уже в бесплатной версии "Виртуального помощника". Настроить его можно через мобильное приложение Билайна (12+) версии 5.28 и старше в разделе "Моя безопасность"/"Виртуальный помощник". Для этого необходимо либо найти в списке звонков нужный и добавить его в "Белый список", либо перейти к "Белому списку" в настройках и выбрать номера вручную.
"В последнее время в России на законодательном уровне был установлен целый ряд ограничений, направленных на защиту граждан от телефонного спама. В частности, бизнес обязали маркировать свои звонки — теперь оператор может не доводить до адресатов вызовы без маркировки. Эта и другие меры затрудняют задачу спамерам, однако способны создавать неудобства клиентам, которые из-за них могут пропустить важный вызов от компании, учреждения или проверенного специалиста (например, врача). "Белый список" Билайна позволяет снять вероятность блокировки действительно важного звонка и убрать противоречие между соображениями безопасности и комфорта", - сказал директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна Илья Нестор.
