02:22 12.12.2025
Бессент назвал ИИ Китая угрозой для "Золотого купола"

Бессент: "Золотой купол" не будет иметь смысла, если ее сможет обойти ИИ Китая

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Будущая американская система ПРО "Золотой купол" не будет иметь смысла, если ее смогут обойти технологии Китая в области ИИ, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Нет смысла в "Золотом куполе", если китайский искусственный интеллект сможет его обойти", - сказал он в Белом доме.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
США включили развитие "Золотого купола" в стратегию нацбезопасности
КитайСкотт БессентМинистерство финансов США
 
 
