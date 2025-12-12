https://ria.ru/20251212/bessent-2061549289.html
Бессент назвал ИИ Китая угрозой для "Золотого купола"
Бессент назвал ИИ Китая угрозой для "Золотого купола" - РИА Новости, 12.12.2025
Бессент назвал ИИ Китая угрозой для "Золотого купола"
Будущая американская система ПРО "Золотой купол" не будет иметь смысла, если ее смогут обойти технологии Китая в области ИИ, заявил глава минфина США Скотт... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:22:00+03:00
2025-12-12T02:22:00+03:00
2025-12-12T02:22:00+03:00
китай
скотт бессент
министерство финансов сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_810b6298fbd198635aafd55341b1376a.jpg
https://ria.ru/20251205/ssha-2060035986.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_9d7c8c8153aa7dda6301ea63fec52699.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, скотт бессент, министерство финансов сша
Китай, Скотт Бессент, Министерство финансов США
Бессент назвал ИИ Китая угрозой для "Золотого купола"
Бессент: "Золотой купол" не будет иметь смысла, если ее сможет обойти ИИ Китая