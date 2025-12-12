Украинские БПЛА атаковали Каменка-Днепровский округ в Запорожской области

«

"Идет атака БПЛА на Каменка-Днепровский муниципальный округ со стороны ВСУ. Прошу жителей сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.