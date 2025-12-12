Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА атаковали Каменка-Днепровский округ в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 12.12.2025 (обновлено: 17:15 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/bespilotniki-2061715045.html
Украинские БПЛА атаковали Каменка-Днепровский округ в Запорожской области
Украинские БПЛА атаковали Каменка-Днепровский округ в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2025
Украинские БПЛА атаковали Каменка-Днепровский округ в Запорожской области
Беспилотники ВСУ атакуют Каменка-Днепровский округ в Запорожской области, жителям не выходить на улицу до стабилизации обстановки, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:10:00+03:00
2025-12-12T17:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
Украинские БПЛА атаковали Каменка-Днепровский округ в Запорожской области

Балицкий предупредил об атаке БПЛА ВСУ на Каменка-Днепровский округ

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Беспилотники ВСУ атакуют Каменка-Днепровский округ в Запорожской области, жителям не выходить на улицу до стабилизации обстановки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«
"Идет атака БПЛА на Каменка-Днепровский муниципальный округ со стороны ВСУ. Прошу жителей сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до полной стабилизации обстановки", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что оперативные службы находятся в полной готовности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала