ПВО ночью уничтожила 90 украинских беспилотников
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 90 украинских БПЛА, сообщило министерство обороны России в пятницу. РИА Новости, 12.12.2025
