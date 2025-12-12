Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 90 украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
07:42 12.12.2025
ПВО ночью уничтожила 90 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 90 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.12.2025
ПВО ночью уничтожила 90 украинских беспилотников
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 90 украинских БПЛА, сообщило министерство обороны России в пятницу. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
черное море
https://ria.ru/20251212/bespilotniki-2061568650.html
россия
брянская область
черное море
безопасность, россия, брянская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Черное море
ПВО ночью уничтожила 90 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 90 БПЛА ВСУ над регионами России

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 90 украинских БПЛА, сообщило министерство обороны России в пятницу.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в российской военном ведомстве.
Так, 63 БПЛА сбито над Брянской областью, восемь - над Ярославской, четыре - над Московским регионом, по три - над Смоленской, Тверской областями и над акваторией Черного моря, по два - над Тамбовской и Тульской областями и по одному - над Орловской и Ростовской областями.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьЧерное море
 
 
