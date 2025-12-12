https://ria.ru/20251212/bespilotniki-2061568650.html
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 12.12.2025
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 12.12.2025
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника в Тульской области