Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/bespilotniki-2061568650.html
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области - РИА Новости, 12.12.2025
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области
Силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T07:27:00+03:00
2025-12-12T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025190_0:246:3059:1967_1920x0_80_0_0_d0482a6d9c81ca0dfded05ffbd80ad4e.jpg
https://ria.ru/20251212/bpla-2061567947.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025190_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_72a44e0fc35f49158f1e16857522b05c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью уничтожила два БПЛА в Тульской области

Силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника в Тульской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили два беспилотника в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
"Ночью подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ПВО уничтожила три беспилотника в Смоленской области
07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала